في الشأن الحكومي : صيغ تسووية "قيد الدرس"

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نداء الوطن : في الملف الحكومي، رغم أنه لم يطفُ على سطح المشهد حتى الساعة أي حل توفيقي يشي بإمكانية تلاقي الطروحات بين الرئيسين عون والحريري، غير أنّ مصادر مواكبة لخط الوساطات الحكومية، أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الجهود لم تتوقف والآمال لم تنقطع بالقدرة على إحداث خرق ما في جدار التصلب بالمواقف، متحدثة عن صيغ تسووية "قيد الدرس" لكنها تحتاج إلى مزيد من البحث والوقت لبلورتها.

وأبرز هذه الصيغ، يرتكز إلى محاولة وضع إطار حل عملي لمعضلة التسميات في حقيبتي العدل والداخلية، بحيث تكون إحداهما من حصة رئيس الجمهورية والثانية من حصة رئيس الحكومة، فيتبادل كل منهما لائحة بثلاثة أسماء مرشحين لتولي هذه الحقيبة أو تلك على أن يختار الآخر إسماً منها للتوزير.