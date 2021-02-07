مدير الشركة المكلفة بإزالة مواد كيميائية من المرفأ يفجّر مفاجأة .. "ما وجدناه قنبلة ثانية لم يكن أحد يعرف عنها شيئا"!

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أشار مدير الشركة الألمانية المكلفة بإزالة 1000 طن من المواد الكيميائية المتفجرة الملقاة في 52 حاوية بميناء بيروت منذ عقود، الى أنه "علينا أن نقول الأمر كما هو، ما وجدناه هنا في مرفأ بيروت كان قنبلة بيروت ثانية".



واضاف "نحن نستجيب للكوارث البحرية حول العالم، لكن الذي اكتشفناه غير مسبوق. يذكرني بالقصص التي كان والداي يرويانها عن الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن لا أحد يعرف أي تفاصيل عن الـ 52 حاوية. لا الجمارك ولا إدارة الميناء ولا الأجهزة الأمنية. لا توجد أوراق أو تفاصيل تسليم، وبالكاد أي معلومات عن الكمية أو المحتوى ، ولا معلومات عن أصحابها".



وأعلن عن أنه "وجدنا حمض الفورميك، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروفلوريك، والأسيتون، وبروميد الميثيل، وحمض الكبريتيك، وحمض الفوق أوكسي أسيتيك، وهيدروكسيد الصوديوم، ومختلف الجلسرين، جميعها معبأة في حاويات تنهار عند أي لمسة خفيفة، وبعض تلك الموات اختلطت فيما بينها، والمواد تتسرب منها إلى الأرض، والسوائل المسببة للتآكل تنبعث منها رائحة كريهة، ويتلف المسحوق بعيدًا".