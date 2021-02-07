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فيديو لغسان جواد يحمل تهديداً .. إليكم التفاصيل

7
FEBRUARY
2021
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يتم التداول مساء اليوم على موقع "تويتر"، فيديو قديم يعود الى العام 2011 لمشادة كلامية وقعت بين السياسي اللبناني غسان جواد، ومعارضا سوريا ضمن احد برامج قناة "العربية". وكان لافتا انّ المقطع قد سلّط الضوء على كلام جواد حينما قال للمعارض السوري "ستجد نفسك مقتولا"، بعد ان قال الأخير ان "امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يختبئ في المجرور".


وتعليقا على ذلك، غرّد جواد عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب ما يلي: "يجري توزيع فيديو قديم (10 سنوات) لمشادة حصلت بيني وبين أحد إرهابيي ما يسمى المعارضة السورية إنني اذ أتمسك بكل ما جاء في المشادة من مواقف، أؤكد لمن وزع هذا الفيديو أن أكثر ما نفتخر به في حياتنا هو وقوفنا الصلب والحازم الى جانب سوريا بمواجهة قوى الدم وقطع الرؤوس وأكلي الاكباد".

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