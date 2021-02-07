"الديمقراطي" في الشويفات: لعدم استغلال أوجاع الناس ومصائبها للتهجّم على البلدية

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ردّت دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني على البيان الصادر عن وكالة داخلية الشويفات في الحزب الاشتراكي، وقالت في بيان:



"في كلّ مرّة وظرف تتعمّد الوكالة استغلال الظروف العصيبة التي تمرّ بها البلاد بشكل عام، وتقتنص الفرص وأوجاع الناس ومصائبها، لتوجيه الإتهامات وشنّ الهجمات العبثية المغرضة بحق بلدية مدينة الشويفات ورئيسها.



إنّنا في هذا الصدد لسنا ضدّ إطلاق الصرخات بوجه بعض السرقات التي تحصل بشكل فردي في مدينة الشويفات وفي مختلف المناطق اللبنانية، إلاّ أنّه الإستغلال الحاصل في كلّ مرّة لتصفية حسابات خاصّة والتعبير عن أحقاد بعض صغار النفوس، أمرٌ غير مقبول ومرفوض على الإطلاق.



عليه، نجدّد بدورنا الصرخة والمناشدة إلى الوزارات والسلطات المعنية والأجهزة الأمنية والبلدية لاخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية وحفظ أمن واستقرار المدينة، ونشدّد على الرفض المطلق للدعوة أو التلميح إلى الأمن الذاتي، إذ لا ملاذ لنا سوى الدولة بمؤسساتها وأجهزتها كافة".