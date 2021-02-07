39 إصابة بكورونا ضمن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 و4 و5 و6 شباط الحالي، وأظهرت النتائج وجود تسع وثلاثين (39) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 3/2/2021 كالتالي:

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 4/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أبو ظبي: شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان).

وجاءت نتائج 5/2/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دوسلدورف: شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

رحلة ستوكهولم: شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية).

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 6/2/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).