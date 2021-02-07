ماكرون الى ابو ظبي فالسعودية...لا تتركوا لبنان

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افادت اوساط دبلوماسية عليمة "المركزية" ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور منتصف الشهر الجاري امارة ابوظبي للقاء كبار قادتها قبل ان ينتقل الى المملكة العربية السعودية.

واشارت الى ان مجمل لقاءات ماكرون في ابو ظبي والرياض ستتركز في شكل خاص على الملف النووي الايراني وفرص اعادة استئناف المفاوضات وامكان انضمام السعودية اليها ، اضافة الى اوضاع المنطقة عموما ولبنان في شكل خاص ، بحيث سيطرح رئيس فرنسا وجوب عدم ترك البلد الشقيق لقدره ولمن يريد ان ينفذ فيه مشاريع ليست لمصلحته، انما مساعدته على مختلف المستويات لتجاوز هذه المرحلة المصيرية في تاريخه.