الموسوي: موافقة جامعات روسية على متابعة الطلاب اللبنانيين دراستهم عن بعد

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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح، الى أنه "بعد ورود شكوى من عدد من أهالي الطلاب الذين يتابعون دراساتهم الجامعية في روسيا بخصوص قيام بعض إدارات الجامعات بتوجيه إنذارات للطلاب، لكي يعودوا من لبنان إلى جامعاتهم التي غادروها بفعل الظروف القاهرة التي نشأت عن انتشار جائحة كورونا، بهدف متابعة الدراسة حضوريا تحت طائلة إيقافهم عن متابعة تحصيلهم العلمي، ونظرا لما لهذا القرار من تداعيات تعرض العام الدراسي للخطر، وتهدد الطلاب في إمكانية إكمال دراستهم، قمت بمتابعة الموضوع، حيث أجريت سلسلة من الاتصالات على مدى أيام عدة مع معالي وزير الخارجية شربل وهبة الذي بادر مشكورا وبشكل فوري إلى متابعة الموضوع مع سفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار والسفير الروسي في لبنان ايضا".ط

وأكد الموسوي أن "الجهود المبذولة أثمرت بعودة إدارات الجامعات المعنية عن قرارها، ووافقت على أن يتابع الطلاب اللبنانيون دراستهم عبر التعلم التزامني (أونلاين)، وإننا نشكر الوزير وهبة والسفيرين اللبناني والروسي على جهودهم الطيبة في هذا المجال".

