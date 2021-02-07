تجار عكار طالبوا بالعودة عن قرار تمديد الإقفال

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اعتبرت جمعية تجار محافظة عكار، في بيان تلاه رئيس الجمعية ابراهيم الضهر، أن “قرار تمديد الإقفال للمؤسسات بسبب انتشار وباء كورونا جائر، لأن الحكومة تغاضت به عن الواقع المأساوي الذي يتخبط به التاجر لجهة حجم التزام الملقى على عاتقه، والذي لم يعد يستطيع تحمله وصولا الى الإفلاس”.

ونبه من “خطورة المرحلة المقبلة لجهة تفاقم الوضع المعيشي الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات، مما يزيد عدد العمال المصروفين من أعمالهم ويفاقم أزمة البطالة”.

وناشد الحكومة “درس موضوع تمديد الإقفال والعودة عنه، وتخصيص مبلغ مالي لكل صاحب مؤسسة لتعويض العمال، تجنبا لإمكان لجوئهم الى السلبية في الشارع لإطعام أولادهم”.