الترابة الوطنية تباشر غدا بيع ما تبقى من مخزونها

A + A -

أصدرت شركة الترابة الوطنية – إسمنت السبع بيانا قالت فيه: “”نظرا إلى ما تتداوله وسائل الإعلام، عن ارتفاع سعر طن الاسمنت في السوق السوداء بسبب النقص في هذه المادة، يهم شركة الترابة الوطنية أن توضح أن معامل شركات الإسمنت التزمت بشكل كامل مفاعيل الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة بتاريخ 5 كانون الثاني 2021، ولم تتمكن بالتالي من تسليم كميات الإسمنت المتبقية من مخزونها. علما بأن المقالع متوقفة عن الإنتاج بشكل كامل منذ تشرين الثاني 2020، مما قلص بشكل كبير الكميات المخزنة لدى الشركات”.

وختمت: “عليه، ستباشر شركة الترابة الوطنية بيع ما تبقى لديها من مخزون، بدءا من غد الاثنين 8 الحالي، إذا حصلت على الاستثناء الملائم لمباشرة العمل، حتى نفاد الكميات المتبقية لديها، بسعر 240000 ليرة من دون TVA للطن الواحد على ظهر الشاحنة في المصنع”.