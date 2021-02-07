أولياء الطلاب في الخارج: مستعدون للتصعيد

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دعت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية”، في بيان، “الأهالي الذين لم يقدموا بعد طلبات الحصول على الدولار الطالبي والأهالي الذين تقدموا بطلبات لا تزال محجوزة في أدراج المصارف، والذين لا يملكون حسابات، الى التوجه الى المصارف غدا الاثنين 8 الحالي، للمطالبة بحقهم من خلال تنفيذ القانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي، والقاضي بتحويل 10000 دولار على سعر الصرف 1515 ليرة لكل طالب لبناني في الجامعات الأجنبية، والذي يلزم المصارف فتح حسابات للذين لا يملكونها، ليتم من خلالها تحويل المبلغ المقر قانونا، ويكونون على أهبة الاستعداد للتصعيد خلال الأسبوع المقبل، وإن اضطر الأمر، محاصرة الفروع المركزية للمنظومة المالية”.