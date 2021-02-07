living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو غنطوس: في بلادنا اورام خبيثة يستوجب ازالتها.‎

7
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لمس المستشار في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات وممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الدكتور نبيل بو غنطوس في عظتي كل من البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة اليوم، اعترافا وتخوفا من ان يصنف العالم لبنان بالدولة الفاشلة والخانعة، وان تصنف السلطة فيه، بالفاقدة للشرعية الشعبية وثقة شعبها قبل ثقة المجتمع الدولي بها، وما دعوة البطريرك الراعي الى "طرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة لتثبيت هذا الوطن في أطره الدستورية الحديثة، التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني" الا توصيف دقيق لما بات لبنان بحاجة له، وفي اسرع وقت، فبين السلطة والشعب هوة جد عميقة وعقيمة وعظيمة.
ورأى بو عنطوس ان لبنان الكرامة والحرية والتنوع بدأ يذوب وينزوي وينعزل ويتقوقع، تحت ضغط من بيدهم الامر، اذ يضيقون الخناق على اصحاب الرأي والفكر الحر، لكن فات اهل السلطة والتسلط، ان في لبنان شعبا جسورا، انتفص لكرامته ودفاعا عن حقوقه وعن حريته، وهو سيعود للانتفاض وللثورة، واليوم الذي سيقول فيه كلمته الفصل لن يكون ببعيد.
وختم، نضم صوتنا الى صوت الاحرار والاخيار في بلادنا، رجال دين ودنيا، ان يا اهل الربط والحل، يكفي جبنا وتخاذلا وتواطؤا. الجراحات العميقة في بلادنا، باتت تستوجب عملا جراحيا يزيل الاورام الخبيثة من جسد الوطن، افلا يوجد بينكم من هو بقادر ان يثبت ان الدولة ليست بضمير ميت، ام ان ما كتب قد كتب.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout