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الوزير حب الله قدّم ثلاثة أجهزة تنفّس لمركز الامام الصدر في عربصاليم

7
FEBRUARY
2021
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زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله مركز الامام الصدر للحجر الصحي لمرضى كورونا في بلدة عربصاليم، وكان في استقباله رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح الحاج بلال شحادة ورؤساء بلديات الاتحاد.

واستمع الوزير من شحادي عن عدد المرضى المحجورين في المركز والفرق الطبية والتمريضية التي تواكبهم.

وقال :" انشاء هذا المركز المهم والراقي لحجر مرضى كورونا من قبل اتحاد بلديات إقليم التفاح يبين عن اهتمامهم الكبير باهلهم وابناءهم وجديتهم في مواجهة هذا الوباء."
ودعا حب الله القادرين على المساعدة لمواجهة كورونا، معتبرا أن الجميع مسؤول، وأكد أن الوزارة ستقدم كل ما تستطيع ان تقدمه .

وفي ختام الزيارة قدم الوزير حب الله ثلاثة أجهزة تنفس للمركز ، واعدا بتقديم المزيد من المستلزمات .

بدوره شرح رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح مراحل انشاء المركز، متمنيا من الجميع المساعدة والمبادرة لانقاذ وحماية أهل المنطقة من تفشي هذه "لجائحة الخطيرة".


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