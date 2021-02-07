living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفير إلمانيا: لحكومة تقوم بالإصلاحات ولا نتدخل بالاسماء

7
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل رئيس حزب "السلام اللبناني" المحامي روجيه إده سفير إلمانيا في لبنان Andreas Kindel وعقيلته في دارته في إده - جبيل، حيث كان عرض للواقع العام في لبنان، إضافة الى إنعكاسات اغتيال الناشط لقمان سليم على الحريات.

بعد اللقاء، وصف أندرياس الوضع في الاشهر الستة الأخيرة ب "الصعب"، داعيا الأحزاب اللبنانية الى "الاتفاق على تأليف حكومة".

وأشار الى أن "إلمانيا لا تتدخل في التأليف وهذا ليس شأننا، إنما كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي ندعو ونصر على تأليف الحكومة لتقوم بالإصلاحات ولكننا لا نتدخل بالاسماء".

وعن التباطؤ في التحقيق بإنفجار المرفأ، قال: "هناك تحقيق أتفهم سريته وأتفهم أيضا غضب الناس لعدم اطلاعهم على مجرياته ولكن آمل أن تصل القضية الى نتائج مرضية. ولست في موقع إنتقاد أي طرف أو حزب إنما آمل أن يتسم التحقيق بالشفافية وأن يكون مستقلا للوصول الى نتيجة واضحة ترضي الجميع".

وعن الدعم الذي قدمته بلاده للبنان، قال: "إلمانيا ثاني أكبر داعم للبنان منذ 2012 وستستمر بهذا الدعم، ونأمل أن تصل المساعدات الى اللبنانيين المحتاجين مباشرة، وقد بلغت هذا العام ثلاثة ملايين يورو".

وعن اغتيال الناشط لقمان سليم، قال: "هو صديق وزوجته إلمانية وصديقة وبالتالي أنا شخصيا مصدوم، وزرت منزل العائلة مرارا هذا الاسبوع، وأسأل كيف يمكن لمجرم جبان أن يقتل انسانا مثقفا وناشطا مثل لقمان، آمل أن يكون التحقيق شفافا ونحن مستعدون لاي دعم قد تطلبه السلطات اللبنانية ليصل التحقيق الى نتيجة سريعة والى تحديد الفاعلين، ولكن رغم تاريخ التحقيقات في الاغتيالات السياسية في لبنان آمل الوصول الى نتيجة هذه المرة".

إده

واعتبر إده أن "دور إلمانيا وازن على الصعيد الاوروبي فهي الدولة الاكثر نفوذا داخل المجموعة الاوروبية"، مشددا على "ضرورة التوصل سريعا في التحقيق لمعرفة من اغتال الناشط لقمان سليم التي سفكت دماؤه في سبيل معركة الحريات في لبنان".

ولفت الى "التنسيق القائم مع الادارة الاميركية وفريق عمل الرئيس بايدن من جهة والمجموعة الاوروبية والعربية من جهة ثانية من أجل تقديم خيار لتشكيل حكومة انتقالية في لبنان من خارج ما يبحث حاليا في هذا الخصوص، بعد الوضع الاقتصادي والسياسي الذي وصلنا اليه، وإلى تطوير النظام الدستوري اللبناني انطلاقا مما أفسحه اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية مقابل اللامركزية الاتحادية بين المحافظات وصولا الى لبنان سويسرا الشرق".

وعن التحقيقات في انفجار المرفأ، قال: "ما دام حزب الله موجودا بسلاحه ودولته ضمن الدولة لا شيء إسمه قضاء مستقل في لبنان. أتوقع أن يكون التغيير نحو الافضل تجاه لبنان مع الرئيس الاميركي الجديد وفريق عمله الذي يعرف جيدا الملف اللبناني إضافة الى الملف الايراني والملفات العربية كلها، وآمل أن يكلف السفير جيفري فلتمان بالملف المتعلق بلبنان وسوريا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout