وهبة التقى شكري وابو الغيط.. وهذا ما تم بحثه

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التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة في القاهرة كلاً من الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبحث الوظير وهبه مع ابو الغيط التحضيرات المتخذة لانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح اعمالها عبر الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على اهمية التمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين عبر اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على ان أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب ان يقوم على أساس مبدأ الارض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين واعادة التاكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وبحث مع الوزير شكري المواضيع المشتركة التي تعني البلدين وسبل الدعم والمساعدات التي يمكن لجمهورية مصر العربية ان توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.