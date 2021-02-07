living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهبة التقى شكري وابو الغيط.. وهذا ما تم بحثه

7
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة في القاهرة كلاً من الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبحث الوظير وهبه مع ابو الغيط  التحضيرات المتخذة لانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح اعمالها عبر الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على اهمية التمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين عبر اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على ان أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب ان يقوم على أساس مبدأ الارض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين واعادة التاكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وبحث مع الوزير شكري المواضيع المشتركة التي تعني البلدين وسبل الدعم والمساعدات التي يمكن لجمهورية مصر العربية ان توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout