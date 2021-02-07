living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تفاهم مار مخايل بعد 15 عامًا .. تحالفٌ أثبت مصداقيته ويتطور

7
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خمسة عشر عاماً مرّت على تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، عكست خلالها النتائج الإيجابية لهذه التجربة السياسية. تحالفٌ أثبت مصداقيته وثباته وبناءه على أساس رؤيوي متين، ومع ذلك لا يعني هذا الأمر عدم مراجعته، وتعديل بعض بنوده، وتجديده إذا اقتضت الحاجة.

وفي هذا الصدد، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في حديث لقناة "المنار" إلى أنّ قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر ارتأتا أن يكون هناك لجان من الطرفين تقوم بدراسة ورقة التفاهم، ومحاولة إضافة ما ينبغي إضافته إليها على مستوى تطويرها إذا اقتضى ذلك بلِحاظ المسجدات السياسية الكبرى التي حصلت.

وأوضح الموسوي أنّ الإجتماعات التي ستحصل على مستوى لجان تنظيمية، إعلامية، ونيابية، ستقوم بدراسة الكثير من الأمور الأساسية التي يمكن أن يُثمر التعاون في التعاطي معها نتائج أكثر إيجابية.

وتابع "نحن نتحدث عن قوّتين كبيرتين على المستوى السياسي اللبناني، وأيّ اجتماع لهاتين القوّتين وأي قوى أخرى في إطار تفاهمات سوف يجلب الخير الكثير للبنان".

بدوره، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون قال إنّ "اللّجنة التي كُلّفت من قبل التيار الوطني الحر حضّرت المسودة وخلال هذين اليومين سيتمّ دراستها داخلياً، وبمرور وقت قليل سنكون نحن وحزب الله جاهزين، ليُصار إلى عقد لقاء مشترك للتّداول بهاتين الورقتين للإتفاق على النّقاط التي سيتمّ تعديلها أو إضافتها على التفاهم".

وشدّد عون على أنّ تفاهم مار مخايل صمد لأنّه صادق ومبني على قناعات وخيارات سياسية واضحة وقراءة رؤيوية، لأنّ من وقّعه كان يعرف النّوايا وما يُحضّر للبلد.

 

المصدر : العهد 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout