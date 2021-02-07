تفاهم مار مخايل بعد 15 عامًا .. تحالفٌ أثبت مصداقيته ويتطور

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خمسة عشر عاماً مرّت على تفاهم مار مخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، عكست خلالها النتائج الإيجابية لهذه التجربة السياسية. تحالفٌ أثبت مصداقيته وثباته وبناءه على أساس رؤيوي متين، ومع ذلك لا يعني هذا الأمر عدم مراجعته، وتعديل بعض بنوده، وتجديده إذا اقتضت الحاجة.

وفي هذا الصدد، لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في حديث لقناة "المنار" إلى أنّ قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر ارتأتا أن يكون هناك لجان من الطرفين تقوم بدراسة ورقة التفاهم، ومحاولة إضافة ما ينبغي إضافته إليها على مستوى تطويرها إذا اقتضى ذلك بلِحاظ المسجدات السياسية الكبرى التي حصلت.

وأوضح الموسوي أنّ الإجتماعات التي ستحصل على مستوى لجان تنظيمية، إعلامية، ونيابية، ستقوم بدراسة الكثير من الأمور الأساسية التي يمكن أن يُثمر التعاون في التعاطي معها نتائج أكثر إيجابية.

وتابع "نحن نتحدث عن قوّتين كبيرتين على المستوى السياسي اللبناني، وأيّ اجتماع لهاتين القوّتين وأي قوى أخرى في إطار تفاهمات سوف يجلب الخير الكثير للبنان".

بدوره، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون قال إنّ "اللّجنة التي كُلّفت من قبل التيار الوطني الحر حضّرت المسودة وخلال هذين اليومين سيتمّ دراستها داخلياً، وبمرور وقت قليل سنكون نحن وحزب الله جاهزين، ليُصار إلى عقد لقاء مشترك للتّداول بهاتين الورقتين للإتفاق على النّقاط التي سيتمّ تعديلها أو إضافتها على التفاهم".

وشدّد عون على أنّ تفاهم مار مخايل صمد لأنّه صادق ومبني على قناعات وخيارات سياسية واضحة وقراءة رؤيوية، لأنّ من وقّعه كان يعرف النّوايا وما يُحضّر للبلد.

المصدر : العهد