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"التاريخ سيشهد"... تعرّفوا على اللبنانيين الذين يقفون وراء "لقاح موديرنا"!

7
FEBRUARY
2021
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كرّمت الحكومة اللبنانية فريقاً من 8 مُدراء وعلماء شركة موديرنا من أصل لبنانيّ على إنجازاتهم وعملهم في تطوير "لقاح موديرنا" ضد فيروس COVID-19، حيث تمّ تقليدهم وسام الاستحقاق الوطنيّ لجهودهم في تطوير اللقاح ومُساهمتهم في القضاء على هذا الوباء العالمي. 
 
 
 
وبالتفاصيل، إليكم لمحة عن اللبنانيين الذين يقفون وراء "لقاح موديرنا":
 
 
 
1- نوبار آفيان 
 
اللبنانيّ- الأرمني هو المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة موديرنا. ولد أفيان في بيروت لأبوين من أصل أرمني، وخرج من لبنان بسبب الحرب الأهلية وحقق حياة مزدهرة في أميركا الشمالية. واعتبارًا من حزيران 2019 ، بلغت ثروته الصافية المقدرة حوالي 583 مليون دولار. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Flagship Pioneering، وهي شركة ساعدت في تطوير أكثر من 100 مشروع علمي بما في ذلك موديرنا.
 
 
 
2- مارسيلو دامياني
 
انتقل دامياني القادم من مدينة طرابلس شمال لبنان، ليصبح الرئيس التنفيذي للتميز الرقمي والتشغيلي في شركة موديرنا. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في شركة Cellarity، وهي شركة طبية أسسها Flagship Pioneering.
 
 
 
3- سعيد فرنسيس 
 
ينحدر من المية ومية في منطقة صيدا، وهو نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال واستراتيجية الشركة في موديرنا.
 
 
 
4- شربل هبر
 
 
نائب الرئيس الأول للشؤون التنظيمية في موديرنا. هبر من قرية بسرين في قضاء عاليه اللبنانية. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جون هوبكنز عام 1999. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في الصحة العامة وماجستير إدارة الأعمال. انضم إلى موديرنا في نيسان 2020 في ذروة الوباء.
 
 
 
5- فرانسوا نادر 
 
يشغل نادر منصب عضو مجلس إدارة مستقل في شركة موديرنا. في لبنان حصل على الدكتوراه الفرنسية في الطب من جامعة القديس يوسف (USJ). وبعد مغادرته لبنان واصل تعليمه في الولايات المتحدة وحصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للطبيب من جامعة تينيسي.
 
 
 
6- مونيك يواكيم ترك 
 
مديرة إدارة البرامج والتحالفات في موديرنا، مونيك يواكيم ترك من العاصمة اللبنانية بيروت. كانت طالبة في ثانوية زهرة الإحسان قبل مغادرتها إلى الولايات المتحدة. وبعد تخرجها من جامعة ماساتشوستس لويل تابعت دراستها للحصول على الدكتوراه من جامعة تافتس. وحصلت على "جائزة خدمة الأبحاث الوطنية الفردية" لما بعد الدكتوراه من المعهد الوطني للصحة.
 
 
 
7- جو سركيس
 
سركيس هو المدير المساعد في موديرنا. قبل الالتحاق بكلية هارفارد للأعمال، درس في فرنسا حيث حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. انضم إلى شركة موديرنا في عام 2017.
 
 
 
8- جويس كفوري سوزا
 
مُديرة مراقبة الجودة في موديرنا، وهي خريجة دارتموث في الولايات المتحدة. بعد ذلك، حصلت على ماجستير إدارة الأعمال والماجستير من جامعة فينيكس ثم من جامعة رود آيلاند على التوالي. انضمت إلى فريق موديرنا في تشرين الأوّل 2019.
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