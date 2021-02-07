هل يشهد لبنان طقسا صيفيا؟

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يؤدي ارتفاع قيم الضغط فوق مناطقنا الى استقرار في الاحوال الجوية ولعدة ايام مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتصبح دافئة نهارا غدا وبعد غد لتنخفض الأربعاء، وهناك احتمال عودة الامطار بدءا من منتصف الشهر.

– تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجة

٢- الجو مشمس

٣- الرياح جنوبية شرقية معتدلة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

– تفاصيل طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاثنين: غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجات.

الثلاثاء: مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: ساحلا بين ١٧ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ٦ و ٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ٢٠ درجة.