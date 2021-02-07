اليوم منحكي عن الجنرال القائد (المحامية جيهان ابو عيد)

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قائد الجيش الوطني اللي لما استلم الحكم بال٨٩ قاتل عن كل الوطن وكان شعارو لبنان أكبر من أن يبلع أصغر من أن يقسم. وكان بناء الدولة عندو يتلخص ببناء المواطن عبر التأسيس لفكرة أساسية: العيش الواحد.

- من صفات القائد إنو شخص عندو رؤيا مقدام شجاع وهو واقعي بالدرجة الأولى وليس حالما"، ينطلق من واقع الوطن وقضاياه ومشاكله لصياغة الحلول الوطنية وبيتخذ قراراته بعد دراستها بعمق من كافة الجوانب بدون ما يفكر بالخسارة اللي ممكن تلحق بمصالحه أو بشعبيته اللي ممكن ما تفهم أو تتقبل هيدي القرارات بلحظتها.

⚘كل هيدي المقدمة تا نقول هيك خلق التفاهم بين قائد وطني بيفكر بكل الوطن "جيش وشعب"وبين المقا و مة بلبنان.المقا و مة وثقت بشخص الجنرال القائد وبتاريخه الوطني وليس بصفته رئيسا" لحزب ولا ممثلا" لطائفة،وعلى هيدا الأساس بني التفاهم.

- التفاهم تناول مشاكل وهموم كل الوطن وبنوده لحظت المواطن والشعب والجيش والحكومة والأرض وتناولت بمجملها كافة القضايا الوطنية الخلافية وكيفية معالجتها وضرورة تحمل الحكومة والأحزاب وكافة الأطراف لمسؤولياتهم في بناء الدولة.ابتداء" من قانون الإنتخاب إلى الإصلاح الإداري فالمسألة الأمنية والعلاقات اللبنانية السورية والفلسطينية والمفقودين والأسرى وصولا" إلى الإستراتيجية الدفاعية.

⚘إذا" هو تفاهم وطني بكل ما للكلمة من معنى وهو يؤسس لقيام الدولة،الدولة التي لم توجد يوما".الدولة التي ترفض اميركا والعالم قيامها أو الإعتراف بها ولهيك هي تسعى دائما" لضربه وزعزعة الثقة به.

⚘⚘لكل هيدا اللي حكيناه الوثيقة هيدي هي مقدسة وعظيمة.هي دستور للدولة اللي بيطمح الجنرال ونحنا لبنائها، دستور جامد صعب تعديله.بمعنى إنو الجنرال بيقبل بتعديلها فقط عند دخول باقي الأطراف فيها لأنو تنفيذها ينتظر ويتوقف على تعاضد كافة اللبنانيين.

⚘بالأخير الوثيقة لم يذكر فيها لا جمهور الحزب ولا جمهور التيار،إنما ذكر فيها اللبنانيون كل اللبنانيين. وإذا في مشكلة بالممارسة السياسية بين ال٢ فا يلاقوا حل بعيد عن الوثيقة والحلول كتيرة وبتكون بالحوار أول بند من بنود التفاهم.

وللعونيين تفاهم ٦ شباط هوي أحد أهم إنجازات الجنرال القائد وإنتو درع الرئيس وظله خليكن واعيين منيح وكونوا على أد ثقة الجنرال فينا.