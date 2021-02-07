توافق أميركي - فرنسي على دعم المبادرة الفرنسية ودفعها الى الامام

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الديار : يجمع المراقبون على ان البيان بعد الاتصال بين الرئيسين ماكرون وبايدن الذي تطرق الى الملف اللبناني، يؤشر بوضوح الى توافق بين الدولتين على دعم المبادرة الفرنسية ودفعها الى الامام في التحرك المتجدد .ويرون ان ما يحصل من تنشيط لهذه المبادرة قبل تحديد موعد زيارة ماكرون المرتقبة لبيروت يعكس اشارات ايجابية واضحة يمكن البناء عليها للتفاؤل بتعزيز الضغوط لتسريع تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق قال مصدر سياسي بارز للديار امس ان الاجواء التفاؤلية التي تسود مؤخرا مبنية على المواقف والحراك الخارجي ، لكنها لا تعكس الاجواء الداخلية التي لم يطرأ عليها بعد اي تغيير بسبب استمرار الخلاف بين الرئيسين عون والحريري والذي يفاقمه ايضا التوتر والقطيعة بين المستقبل والتيار الوطني الحر.