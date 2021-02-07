الأنباء الكويتية : عائلة المغدور سليم ترفض تسليم هاتفه للأجهزة الأمنية للتحقق من آخر اتصالات جرت معه

A + A -

الأنباء الكويتية : على صعيد التحقيقات، رفضت عائلة المغدور الناشط لقمان سليم، تسليم هاتفه للأجهزة الأمنية للتحقق من آخر اتصالات جرت معه، لأنها لا تثق بالتحقيق والمحققين، وطالبت العائلة بتكليف طبيب شرعي خاص بإعادة الكشف على الجثة، بعدما تبين أن هناك 5 رصاصات في الرأس وسادسة في الظهر، وأن السلاح المستعمل كان مزودا بكاتم للصوت، وأن الضحية لم يتعرض للتعذيب قبل قتله، وقد وافق النائب العام رهيف رمضان على تعيين طبيب شرعي جديد وعلى تسليم الجثة إلى أهلها، حيث تم وضعها في براد مستشفى الجامعة الأميركية.