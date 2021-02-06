هل يعمل اغتيال لقمان سليم على تغذية ديناميكية الحلول أم كبحها؟

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انطوان أسمر

تم إسقاط لقمان سليم في زمان ومكان غامضين ، تمامًا مثل الغموض الذي يضيف إلى الكآبة التي يعاني منها اللبنانيون ، في فترة فراغ سياسي وأمني ، في جغرافية نفوذ تفيض بالأهمية وسط التركيبة السكانية للموقع. الاغتيال.

قُتل الرجل خلال مرحلة فراغ محلي وانتقال إقليمي ، يكثر فيها الغموض والعبث والمصائب ، تغذيها كثرة أنشطة المخابرات السرية.

1- في ذكرى ستة أشهر لانفجار مرفأ بيروت ، الكارثة التي قلبت الأولويات وأطلقت ديناميكية دولية غير مسبوقة بقيادة فرنسا التي تريد أن تجد زخماً لبنانياً يؤدي إلى نتيجتين:

أ) شكل مؤقت ، يقوم على حكومة ذات مهمة تطلق دينامية الإصلاح الاقتصادي والمالي ، وتعتبر علامة فارقة لمستقبل لبنان.

ب) تأسيسية ، يدعمها رئيس الجمهورية ، وبدء حوار وطني برعاية دولية يؤدي إلى إعادة النظر في النظام برمته ، بحثًا عن عقد اجتماعي جديد يؤسس صيغة ابتكارية تدير الاختلاف اللبناني وتتجنب البلد. الوقوع في تحريم الحروب المزعجة كل عقدين أو ثلاثة عقود. ويتكرر هذا الوضع في كل مرة بسبب فشل أساس التأسيس والميثاق الذي تم وضعه لأول مرة في عام 1920 ، وتم تجديده في عام 1943 وتعديله في اتفاقية الطائف لعام 1990.

2- بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "النظام اللبناني في مأزق بسبب التحالف بين الفساد والترهيب". كما لو أن شخصًا ما أراد الاستثمار في دماء لقمان سليم لربط أقوال ماكرون بالأفعال ، فإن الترهيب الجديد سيكون منصة لإطلاق زخم كارثي كبير يمهد الطريق لحلول متعمقة.

3- عشية إطلاق المبادرة الفرنسية المحدثة ، فيما تستعد باريس لاستقبال المسؤولين اللبنانيين لحملهم على الالتزام بالمراجعة العدلية لحسابات مصرف لبنان. وهي حجر الزاوية في المبادرة ، والتي يسعى بعض المسؤولين إلى التملص منها ، تفاديا للقبض على الجرائم التي ارتكبوها بحق اللبنانيين وأموالهم.

4- تزامناً مع خلط الأوراق المخطط له والمتوقع في المنطقة ، بدءاً من الملف النووي الإيراني ، وليس انتهاءً برغبة واشنطن في وقف الحرب في اليمن ، وهي المهمة المتوقعة للدبلوماسي الأمريكي تيموثي ليندركينغ ، الذي سيتم تعيينه من قبل الرئيس جوزيف بايدن كمبعوث رئاسي خاص.

5- تقاطعًا مع نقاشات عديدة حول مرحلة انتقالية تتلاعب فيها أجهزة المخابرات الإقليمية والدولية ذات الرؤوس والأهداف المتعددة ، وستختار لبنان من بين مجالات أخرى لتحقيق اختراقات تواكب الحلول التالية. وأصبح استغلال أجهزة الظل في مثل هذه الظروف الانتقالية تقليدًا استخباراتيًا مألوفًا.

6- على أعتاب تشكيل محور ثنائي أمريكي ـ فرنسي ، تُمنح بموجبه باريس حرية التنقل في لبنان لإيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة. وهو محور شبيه بالمحور الذي تم تشكيله في حزيران (يونيو) 2004 على هامش قمة نورماندي بين الرئيسين جورج دبليو بوش وجاك شيراك ، والتي اختتمت حينها منح باريس السلطة لإنهاء الوصاية السورية على لبنان ، وبالتالي حل الوالية العربية الدولية التي مُنحت لدمشق عام 1990 كجائزة لمشاركتها الرمزية في حرب تحرير الكويت ومنح التحالف بقيادة أمريكا والتغطية العربية التقدمية. كانت هذه القمة الشهيرة قد أطلقت ديناميكية سياسية دولية في لبنان ، بدأت بالاعتراف بالقرار 1559 ، وتجاوزت اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري ، مما أدى إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان ، مما أدى إلى الانهيار العمودي. الانقسام السياسي الذي يستمر في السعي حتى يومنا هذا.

وتزامن اغتيال لقمان سليم مع كل هذه الكوارث والمراحل والتقاطعات دون أن تكون مرتبطة بها بالضرورة مباشرة. لكن المصادفة لا تحجب الشبهات التي أعقبت الجريمة التي استفاد منها ، الجاهز لاستخدام الاتهام السياسي لـ "حزب الله" الذي كان له بالتأكيد علاقة غامضة مع الراحل الذي ادعى التنافس على هيمنة حزب الله داخل مجتمع الشيعة.

وأخيرا ، هل يعمل اغتياله على تأجيج ديناميكية الحلول أم كبحها؟