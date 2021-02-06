طبيبة تروي: رحل بعد صراع مع كورونا... "كان خائفًا جدًا بكى ولوّح بيده مودّعًا ابنته وابنه"

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نشرت الطبيبة في قسم الطوارئ في الجامعة الأميركية ثروت زهران قصّة مريض عانى من مضاعفات كورونا وساءت حالته إلى أن فارق الحياة.

وقالت زهران، في منشور عبر انستغرام، "يوم حزين في الطوارئ... كنت أعمل اليوم وكان المرضى جميعهم في وضع صحّي سيئ للغاية، لدرجة أنّ 5 مرضى بكورونا احتاجوا إلى إدخال أنبوب وتوفي شخص واحد للأسف. سألني رجل يبلغ من العمر 87 عامًا إذا كان سيموت ... كان خائفًا جدًا ... بكى ولوح بيده قائلاً وداعًا لابنته وابنه ... كانت الدموع في عيني ... أمسكت بيده وأخبرته أنّني سأجعله ينام... وبعد أن دخل في نوم عميق أدخلت أنبوب التنفس في مجرى الهواء وقمت بتوصيله إلى جهاز التنفس الاصطناعي بسبب فشل في عمل رئتيه وعدم منكّنه من التنفس بمفرده ... شعرت بالحزن الشديد.... كان يعلم أنه لا يمكنه فعل أي شيء سوى القبول بقدره ...... عندما يكون لديك مرض كوفيد 19 وتوضع على جهاز التنفس الاصطناعي فهذا يعني أن وضعك سيء للغاية...

عدت إلى المنزل وأراد أطفالي اللعب لكنني كنت حزينة جدًا...".

ولاحقًا، أعلنت زهران وفاة هذا المريض، وكتبت: "للأسف فقدنا المريض الذي كتبت عنه من قبل. علمت فيما بعد أنه طبيب وبطل أيضًا". واضافت: "إن تقدير المريض وعائلته لعملنا يمنحنا القوة ويبقينا أقوياء. يجب تذكيرنا يوميًا أننا اخترنا وظيفة الطبيب لإحداث فرق وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا نتمنى".