living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيبة تروي: رحل بعد صراع مع كورونا... "كان خائفًا جدًا بكى ولوّح بيده مودّعًا ابنته وابنه"

6
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت الطبيبة في قسم الطوارئ في الجامعة الأميركية ثروت زهران قصّة مريض عانى من مضاعفات كورونا وساءت حالته إلى أن فارق الحياة.

وقالت زهران، في منشور عبر انستغرام، "يوم حزين في الطوارئ... كنت أعمل اليوم وكان المرضى جميعهم في وضع صحّي سيئ للغاية، لدرجة أنّ 5 مرضى بكورونا احتاجوا إلى إدخال أنبوب وتوفي شخص واحد للأسف. سألني رجل يبلغ من العمر 87 عامًا إذا كان سيموت ... كان خائفًا جدًا ... بكى ولوح بيده قائلاً وداعًا لابنته وابنه ... كانت الدموع في عيني ... أمسكت بيده وأخبرته أنّني سأجعله ينام... وبعد أن دخل في نوم عميق أدخلت أنبوب التنفس في مجرى الهواء وقمت بتوصيله إلى جهاز التنفس الاصطناعي بسبب فشل في عمل رئتيه وعدم منكّنه من التنفس بمفرده ... شعرت بالحزن الشديد.... كان يعلم أنه لا يمكنه فعل أي شيء سوى القبول بقدره ...... عندما يكون لديك مرض كوفيد 19 وتوضع على جهاز التنفس الاصطناعي فهذا يعني أن وضعك سيء للغاية...
عدت إلى المنزل وأراد أطفالي اللعب لكنني كنت حزينة جدًا...".

ولاحقًا، أعلنت زهران وفاة هذا المريض، وكتبت: "للأسف فقدنا المريض الذي كتبت عنه من قبل. علمت فيما بعد أنه طبيب وبطل أيضًا". واضافت: "إن تقدير المريض وعائلته لعملنا يمنحنا القوة ويبقينا أقوياء. يجب تذكيرنا يوميًا أننا اخترنا وظيفة الطبيب لإحداث فرق وحتى لو لم تكن النتيجة كما كنا نتمنى".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout