افتتح مركز مار انطونيوس الطبي-الدوار في المتن الشمالي...كنعان: هدفنا حماية مجتمعنا وتخفيف الضغط عن المستشفيات

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بمبادرة من بلدية الدوار ورعاية النائب ابراهيم كنعان وفي حضوره وحضور رئيس بلدية الدوار الدكتور ايلي صقر واعضاء المجلس البلدي وحضور منسق التيار الوطني الحر في البلدة بيار خليل، افتتح مركز مار انطونيوس الطبي والحجر الصحي في الدوار، بعد تجهيزه، ليشكل مساحة للرعاية الطبية والاستشفائية لأهالي البلدة.

ويضم المركز عدد من الاسرّة مع ماكينات اوكسيجين وتجهيزات طبية لاستقبال المرضى الذين يحتاجون للرعاية الطبية والاوكسيجين او الحجر.

وسيكون المركز بمتابعة من رئيس بلدية الدوار الدكتور ايلي صقر، وتعاونه ممرضتان، وهو خطوة مطلوبة في اطار مواجهة جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة، في سياق تخفيف الضغط عن المستشفيات والقطاع الصحي والاستشفائي في البلاد.

وشكر رئيس البلدية للنائب كنعان مبادرته ودعمه ورعايته لهذا المركز في هذا الوقت الصعب، ولكل ما يسهم في تأمين الرعاية لأبناء البلدة والمتن الشمالي في هذه الظروف الدقيقة، وعلى تقديمه تجهيزات المركز ومستلزماته".

اما الممرضة باسكال صقر فشرحت الدور الذي سيقوم به المركز في مجال الحجر والرعاية الصحية، في ضوء عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب، شاكرة للنائب كنعان مساعدته في انشاء المركز.

كلمة كنعان

وكانت كلمة لكنعان قال فيها "الاهم بالنسبة الينا في هذه الايام، هو ان نتمكن من استحداث مراكز صحية في بلداتنا بالتعاون مع بلديات المتن والاهالي لنتمكن من القيام بالمعالجات الاولية التي توفر على المريض المستشفى في الكثير من الأحيان".

اضاف "المعاناة كبيرة مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الاعداد المرتفعة من الاصابات، وهو ما يدمي القلب. كما ان التأخر بالمعالجة تؤدي الى مضاعفات صحية واحياناً الى الوفاة. من هنا، فأهمية المراكز، على غرار مركز الدوار، انه يضم اطباء وممرضات، ويحتوي على المعدات الطبية اللازمة وآلات الاوكسيجين، للعلاج والحجر".

وقال كنعان "من واجبي كنائب عن المتن الشمالي، ان احمل معكم حاجاتكم ومتطلباتكم. والى جانب هذا المركز، ستنطلق حملة فحوص الpcr، اتعهد بها في اليومين المقبلين، بالتعاون مع وزارة الصحة المشكورة على تلبيتها هذه الحاجات الأساسية ، لمعرفة واقع الفيروس في البلدة، والقيام بما يلزم".

وتابع كنعان "حملات مشابهة نقوم بها في مختلف بلدات المتن حيث الحاجة، على غرار ما حصل في بسكنتا مع بروز ٣٠٠ اصابة بداية العام، جرت متابعتها، ما منع انتشار الكورونا في الجرد. كذلك حوالى ١٣٠ فحص pcr في عينطورة، تضاف اليها الفحوص التي تجري في مستشفى ضهر الباشق الذي تمّ تجهيزه لهذه الغاية".

وختم كنعان بالقول " المتابعة ستستمر لخلق مسار يساهم بنسبة كبيرة في حماية بلداتنا واهلنا".