المحكمة الدولية تؤكد ولايتها على فلسطين وهذا دور باسيل في القرار

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أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، فاتو بن سودة، أنّ للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية وأنه، وبناءً عليه، فيكون لمكتب المدعية العامة الصلاحية في التحقيق في الانتهاكات التي تقترفها القوّة القائمة بالاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني.

وكان لبنان، بواسطة وزير الخارجية في حينه، جبران باسيل، سبّاقاً في آب عام ٢٠١٤، حين وجّه رسالةً إلى السيدة بن سودة، مرفقةً بمستندات تثبّت الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مع العلم بأنّ اجتماعاً جمع الوزير باسيل بالمدعية العامة في أيلول ٢٠١٤ في مبنى المحكمة في لاهاي تبع المراسلات الخطية وأفضى إلى إطلاق عجلة العدالة الدولية التي تسارعت مع انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المنشِئة للمحكمة الجنائية عام ٢٠١٥ وتوجيهها في ٢٠١٨ طلباً رسمياً إلى مكتب المدعي العام للتحرّك، وأدّت إلى القرار التاريخي الذي اتّخذته المدعية العامة وصدّقت عليه الغرفة الأولى في المحكمة يوم أمس.