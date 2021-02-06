هل سنشهد أمطاراً في الأيام المقبلة؟

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يسيطر استقرار في الاحوال الجوية ولأيام عدة، مع ارتفاع تدريجي بالحرارة لتصبح دافئة نهارا خلال الاسبوع، وهناك احتمال أن تعود الامطار بدءا من ١٢ الحالي.

تتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٧ و ١٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٣ درجة، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة.

الاحد : قليل السحب والحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٣ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٥ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٤ درجات.

الاثنين : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، بقاعاً بين ٦ و ١٧ درجات وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجات.