أسرار الصحف ليوم السبت 6 شباط 2021

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البناء

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن يكون منتصف هذا الشهر موعداً لإقلاع مسار إيجابيّ في ملف الحكومة. وقالت المصادر إن نهاية هذا الشهر موعد نهاية لمهلة فرنسية لولادة الحكومة قبل التوجّه لتعديل المبادرة الفرنسية نحو صيغ جديدة قد يكون من بينها حكومة سياسيّة تنتج عن مؤتمر حوار في باريس يتضمّن البحث بتفاهم أبعد من الحكومة.

كواليس

قالت مصادر يمنية إنها ستبدأ بالتعامل إيجاباً مع مبادرة الرئيس الأميركي عندما تقف الغارات ويفك الحصار فيفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وبخلاف ذلك فإن الكلام الأميركي سيكون بعيون اليمنيين مجرد حملة علاقات عامة للتبرؤ من نتائج حرب دفع اليمنيون ثمنَها غالياً وكان أصل قرارها أميركياً.

اللواء

همس

انتقل ملف تأليف الحكومة بالكامل إلى الخارج، وبات المفاوض الفرنسي مكلفاً دولياً، وربما إقليمياً، بتقريب وجهات النظر بين الأطراف اللبنانية المعنية بالتأليف..

غمز

وجهت «تنبيهات صديقة» لنائب سابق، باتخاذ أقصى إجراءات الحيطة، وعدم «الإستلشاق» كما جرت العادة..

لغز

تفاقم قلة خبرة الوزراء، لا سيما الفنيّين منهم، مشكلات إضافية، على المشكلات القائمة في وزاراتهم، مما ينعكس سلباً على توفير السلع والخدمات.

الجمهورية

توقفت مراجع سياسية أمام مضمون البيانات الرسمية التي واكبت زيارة مسؤول لبناني الى عاصمة عربية كبرى.

أبلغ حزب سياسي حليفه بأنه ليس في وارد مجاراته في مواجهة مرجع حكومي ونصحه بالوصول إلى تفاهم معه لأن البديل عنه

حالياً.

تحدثت معلومات عن أزمة ثقة بين مرجعين ديني ورئاسي بسبب عدم تجاوب الثاني مع مبادرة الأول.