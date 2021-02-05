كورونا لبنان: أخر المستجدات من مستشفى الحريري!

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، في شأن آخر مستجدات فيروس كورونا / Covid-19، بأن عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، بلغ 403 فحوصات.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 21.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 4.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 928 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.

- حالات وفاة: 1.