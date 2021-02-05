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كورونا لبنان: القطاعات ستفتح على 4 مراحل.. ماذا في التفاصيل؟

5
FEBRUARY
2021
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في الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الانتاجية الملحة وما هو محتم حتى الساعة ان الاقفال العام مستمر اي ان منع التجول سيبقى ساريا ٢٤/٧ والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية.

فتح القطاعات سيكون وفق ٤ مراحل، كل مرحلة لفترة ١٥ يوما.

في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجه نحو السوبرماركت بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ "qr code" يتم مسحه عند الدخول والخروج، علما ان قبل ١٥ دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع.

ايضا في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب.. ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل ١٤ يوما.

والمصارف ستفتح ابوابها بنسبة ٢٠٪؜ من قدرتها الاستيعابية.

في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية:

وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة ٤٠٪؜ وممنوع ان يعمل اي مواطن تخطى ال ٦٠ عاما وهناك ضرورة باجراء فحص الpcr بشكل روتيني.

في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة ٥٠٪؜ من القدرة الاستيعابية.. قرار منع المواطنين الذين تخطوا ال ٦٠ عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل ٣٠ يوما.

في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب.. اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما مزاولة العمل.

وفیما خص قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحھا خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجھات الصحیة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

تجدر الاشارة الى انه للانتقال من مرحلة الى اخرى سينظر الى المؤشرات الصحية خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة ان تحدد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الاسرة العادية والـ icu beds التي جُهزت وارقام الواقع الوبائي، ووفقا لهذه الارقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

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