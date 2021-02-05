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البزري: لقاح استرازينيكا يصل بداية الشهر المقبل ووافقنا اليوم على اللقاح الروسي

5
FEBRUARY
2021
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تفقد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح ضد كورونا د.عبد الرحمن البزري المستشفى التركي لطب الطوارىء والحروق في مدينة صيدا ،وذلك بهدف الإطلاع على آلية تجهيزة كمركز ثان للتلقيح ضد فيروس كورونا إلى جانب المركز الرئيس مستشفى صيدا الحكومي.

 

وقال البزري: "لقد اطلعنا على المساحات الموجودة وعلى آلية العمل المقترحة وهذا المكان مناسب من الناحية الهندسية إذ تتوفر فيه مختلف الشروط لناحية الوصول السهل والسريع اليه لناحية تأمين موقف السيارات والتقلبات الطقسية اضافة الى وجود المساحات الضرورية ".

 

وأشار إلى أنّ "الهدف من هذا الموضوع امران، الاول: تسهيل عملية التلقيح في صيدا ومنطقتها باستخدام هذا الصرح الطبي. والثاني هو البدء الفعلي بالعمل بهذا الصرح لكي تكون نقطة اساس نستطيع ان نبني عليها في المستقبل لتطوير العمل في هذا الصرح".

 

وقال البزري: "بداية الشهر المقبل سيصل لقاح استرازينيكا. واليوم كلجنة فنية وافقنا على اللقاح الروسي، وعلى الاثر قامت السفارة الروسية بتقديم هبة روسية مئتي الف لقاح، على ان يتم الاتفاق على استقدام المزيد من اللقاحات الى لبنان. وبالتالي سيكون لدينا ذراع اوسع نتمدد فيها عند اللبنانيين".



وأضاف: "كذلك انهيت بالامس،مع الجيش اللبناني إجتماعا بالاتفاق مع وزارة الصحة، عملية ترتيب تلقيح القوى العاملة في الجيش اللبناني، وهناك هبة خاصة قادمة للجيش بلقاح سيعلن عنها الجيش قريبا، وهناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع وقيادة الجيش. كذلك ندرس أيضا تلقيح كل القطاعات الامنية الاخرى ليكون لها آلية تلقيح خاصة اضافة الى الآلية الأخيرة وسنبدأ ربما بصيدا قريبا مع المسشتفى الحكومي، وأيضا تلقيح المسنين بزيارتهم في دار السلام حيث هم فيها".

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