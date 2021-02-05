living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان لحركة أمل .. ماذا جاء فيه؟

5
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت حركة "أمل"، في بيان، "ان انتفاضة السادس من شباط محطة أساسية في تاريخ لبنان، أرخت لتشكيل صورة لبنان الجديد وعودته إلى العصر العربي، بعد أن ظن كثيرون في لبنان والعالم العربي أن اجتياح العدو الصهيوني لبنان واحتلال عاصمته بيروت عام 1982، وتداعياته ستجعل لبنان يهرول نحو اتفاق ذل واستسلام في اتفاق العار (إتفاق 17 ايار)، ومن خلال تثبيت دعائم حكم لها تحت الحراب الإسرائيلية، ومحاولة تركيب نظام يستند الى الفئوية والعنصرية ويقمع شعبه مرضاة للسياسات الأميركية والإسرائيلية التي أرادت لبنان نموذجا لانكسارات العرب وانتهاء قضيتهم المركزية فلسطين وصراعهم ضد العدو الصهيوني".

 

واشارت الى ان "الشعب لبى، والذي أطلق فيه الإمام السيد موسى الصدر شعلة المقاومة وبناء مجتمعها وثقافتها وطلقتها الأولى، وعلمه ان قوة لبنان ليست في ضعفه وتخليه عن دوره، بل في مقاومته وعزته وصون کرامته وإنسانه وتحرير أرضه، وأفشل مشروع صياغة نظام إقليمي جديد يدخل العدو الإسرائيلي بأطماعه التوسعية ليرسم (خارطة اسرائيل الكبرى)، وسقطت معه أحلام التقسيم والفيدرالية والكونفدرالية وتحقق قول الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر حين أعلن (عندما توحد قدرات الشعب اللبناني لا يمكن لأي مشروع معاد أن يتحقق)، وهو ما يحاول العدو اليوم الإستعاضة عنه بمحاولات تطبيع مشؤومة سترفضها الشعوب الحرة".

 

واكدت الحركة انه "في انتفاضة السادس من شباط التي قادها الرئيس نبيه بري توحدت قدرات القوى الوطنية اللبنانية وبدعم من الشقيقة سوريا، فحققت:
- وحدة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات كان يراد لها أن تكون وسيلة استئثار وهيمنة وتسلط.
- ترسيخ روحية المقاومة لدي اللبنانيين، ودخول لبنان في دائرة الدول الممانعة فعلا وقولا للهيمنة الأميركية والمواجهة ضد العدو الصهيوني.
- التوجه لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وبقاعه الغربي، حيث سجلت المقاومة بعد انتفاضة 6 شباط العديد من الإنتصارات التي شرعت لاحقا للتأسيس لهزيمة العدو ودحره في أيار 2000.
- تمتين العلاقة مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، وخصوصا سوريا، على قاعدة قوة لبنان بقوة مقاومته ومناعته وقدراته العسكرية، وبعلاقاته العربية والدولية الصحيحة.
- أن تكون عنوان تعميم مواجهة ببعد استراتيجي يبرز دور لبنان كنموذج دولة مواجهة لها مكانتها وحضورها ورجالها، وهو ما أشار إليه الرئيس الفرنسي آنذاك فرنسوا ميتران بقوله عن أهمية لقائه مع الرئيس بري: التقيت بالرجل المسؤول الذي يمثل رجل الدولة بكل معنى الكلمة، التقيت مع صانع تاريخ.
- بعد داخلي أراد منه الرئيس بري أن يرسم معالم صورة دولة على قدر طموحات اللبنانيين تقوم فيه دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ومنع مصادرة المؤسسات والهيمنة عليها وتغيير أدوارها.

 

وتابع البيان: "كانت حركة أمل رأس حربة 6 شباط مع كل القوى المؤمنة بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه، وأكدت للعرب وللأحرار في العالم أنه يمكن لهم بوحدتهم وتضافرهم أن يهزموا الجيش الذي قيل عنه يوما أنه لا يقهر، والذي سقط في مستنقع التجربة اللبنانية يجر أذيال الخيبة والهزيمة عاجزا عن فرض منطق القوة العسكرية على قوة الحق اللبناني الذي انبرى رجال أبطال لمواجهته بالإيمان والأسنان والأظافر والسلاح مهما كان متواضعا كما قال لهم إمام الوطن والمقاومة الإمام القائد المغيب السيد موسى الصدر، فكانت بداية عصر الهزيمة للعدو الصهيوني على بوابة خلدة، وكانت بداية التأسيس لعصر النصر الذي حققه لبنان في مواجهاته ضد العدو الاسرائيلي عام 2000، وعندما حاول العدو الثأر لهيبته في تموز 2006، تجددت هزيمته ثانية، وتثبتت معادلة ردع حاكمة لقواعد الصراع حتى اليوم. في تلك الحرب ظهر الجيش الإسرائيلي مرتبكا عاجزا عن الإندفاع في اجتياحات برية واسعة خشية تعاظم خسائره مكتفيا باستثمار جبروت نيرانه، وخلال السنوات الماضية تكرر مشهد الارتباك مرارا قبالة أسوار غزة المحاصرة".

 

تراكم الجهد والجهاد وتحمل أهلنا الظلم والقهر حتى انبلج الصبح المشرق في السادس من شباط ساعة انحنى التاريخ أمام ذلك الإصرار، وانهارت جدران الأحلام المزيفة للصهاينة وحلفائهم، ودوى انتصار وتهاوى المشروع الإسرائيلي وانقشع غبار الذل والعار، وأربك الفئويون واسقط في يدهم".

 

قال الأحرار كلمتهم المدوية في وجه القيادة المتسلطة والسلطة الغاشمة، ألقت حكومة الإستسلام مقاليد السلطة وانكفأت، وسارع مجلس النواب التبرؤ من وليده المشبوه. تغير كل شي: لبنان الجديد عربي الهوية والهوى واللغة واللسان، مقاومة ظهرها وظهيرها بأمان، لا تفاوض ولا تعاون مع الاحتلال، لا اتفاق ولا معاهدة".

 

واعتبرت الحركة ان "السادس من شباط هو ذكرى أسست لبزوغ فجر جديد عنوانه أن اسحبوا سيوفكم من غمدها حتى لا يأكلها الصدأ، وانطلقوا نحو ما يصنع عزة أوطانكم وكرامتها وحريتها متخذين من النموذج اللبناني مثالا يحتذى".

 

وختم البيان: "في هذه الذكرى، بل المحطة الوطنية الأساس، تؤكد حركة "أمل" ومعها كل الشرفاء في الوطن السعي المخلص لبناء وطن يكون لكل أبنائه، وتنظر بعين الأمل لولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيدا من الاستنسابية التي أغرقت البلاد في الأزمات ووضعتها على حافة الهاوية، وتحمي الوطن على قاعدة حصنه الاهم: الجيش والشعب والمقاومة. في هذا اليوم المجيد تعاهد حركة أمل للشعب اللبناني الذي يمر اليوم بأدق مراحله بأن تستمر في طليعة القوى لبناء الدولة المدنية التي تحفظ حقوق اللبنانيين جميعا بالتعاون والتكاتف مع كافة القوى اللبنانية وحفظ عناصر قوة لبنان ومناعته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout