خبير إسرائيلي: السيد نصرالله تمكن من تنفيذ وعده!

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قال خبير عسكري إسرائيلي؛ إن تردد جيش الاحتلال وصمته على محاولة حزب الله إسقاط مُسيرة له بصاروخ، "يبث رسالة بتآكل الردع الإسرائيلي، ويشير إلى أن أمين عام لحزب الله حسن نصرالله تمكن من تنفيذ وعده باستهداف طائراتنا".

وذكر الخبير الإسرائيلي يوآف ليمور، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "إطلاق النار نحو مُسيرة إسرائيلية الأربعاء تسبب بمعضلة؛ من جهة، الفهم بأن غياب الرد سيؤدي لتآكل الردع، مقابل عدم الرغبة في التصعيد على الحدود الشمالية".

وأكد أن "الرد الآن من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد، وهذه مخاطرة محسوبة ينبغي لإسرائيل أن تأخذها بالحسبان حتى بثمن بضعة أيام قتالية في الشمال، وحزب الله بالتأكيد سيستنتج سلوكه من طبيعة الرد".