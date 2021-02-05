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جريصاتي للخليل: استكتبوك أيضا اليوم وعليك أن تتفحص جيدا مجريات التأليف

5
FEBRUARY
2021
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رد الوزير السابق سليم جريصاتي على عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، مشيرا الى أنه "استكتبوك أيضاً اليوم، ووقعوا أيضاً في الخطأ، إلا أنّ الفارق أنّك لم تتجرّأ هذه المرّة التبرّؤ من قلم سواك. يبقى أنّ الحجة التي وردت في ندائك الموجّه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي حجة له وليست عليه إذ يبقى عليك أيّها الشيخ الجليل أن تتفحّص جيّداً في مجريات التأليف وأن تنظر بالعين المجرّدة إلى الأمور، إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، فتجد أنّ العراقيل والقيود والوعود والمخاوف والهواجس والرهانات والانتظارات والأسفار وعمليات الاستشراف وجسّ النبض وتفويض الصلاحيّات الدستوريّة ليست في خانة الرئيس أو من ممارساته".

 


وأضاف جريصاتي في بيان: "لا يمكن لعاقل، ومن المفترض أن تكون من العقلاء، أن يتصوّر ولو لحظة أنّ رئيس الجهوريّة ينحر الثلث الأخير من عهده بيده، وهو الذي يطالب بحكومة فاعلة وقادرة على الإصلاح والإنقاذ وتنقية حياتنا العامة من مسالك الفساد والسالكين المرتكبين، على أن تكون حكومة بمعايير الدستور والميثاق ليس إلا".

 

وتوجه للخليل قائلا: "أرغب إليك صادقاً، أيّها الشيخ الجليل بأن لا تستمرّ في غيّ غيرك وتجنّيه وأن تُنصف لمرّة وأنّ الله يُحبّ المنصفين".

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