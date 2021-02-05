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هذا ما أوصت به لجنة كورونا بشأن العودة بعد الإقفال العام

5
FEBRUARY
2021
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تتواصل الاجتماعات في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاغلاق التام.


وقد عقدت لجنة كورونا الفنية اجتماعاً لدراسة مسودة تتضمن خططاً واقتراحات لما بعد 8 شباط، أي موعد إعادة فتح البلاد.


ولفتت "الجديد" عن إنتهاء إجتماع لجنة متابعة تدابير كورونا بعد إجتماعٍ دام لـ 3 ساعات صدرت عنه توصية بإعادة فتح البلاد على أربعة مراحل ابتداء من ٨ شباط على أن تمتد كل مرحلة لأسبوعين


واضافت المعلومات عن ان السوبرماركات والمصارف تفتح في المرحلة الأولى مع شروط تراعي السلامة العامة على أن يتم البحث في كل التوصيات في إجتماع اللجنة الوزارية عند الساعة 4:30

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