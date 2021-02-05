صدور القرار في جريمة قتل الشاب هيثم

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أصدرت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضية أميرة شحرور بالتكليف وعضوية المستشارين القاضيين هبة هاشم وجوزف تامر قرارها في جريمة قتل الشاب هيثم الزين أثناء رحلة صيد مع ثلاثة من رفاقه في بلدة مزرعة الضهر بإقليم الخروب في العام 2019.

وطلبت الهيئة في قرارها إحالة القاتل مالك.ع.م على محكمة الجنايات في جبل لبنان سندا لجناية المادة 549 من قانون العقوبات وجنحة المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر.

وكان القاتل، وهو صاحب بستان الزيتون حيث وقعت الجريمة، والموقوف وجاهيا منذ تاريخ 18/2/2019، قد أقدم بتاريخ الأول من شباط من العام نفسه على إطلاق النار من بندقية صيد عيار 12 ملم على المغدور هيثم كمال الزين، فأراده قتيلا معللا فعلته بمنع الصيادين الذين يقصدون المحلة لممارسة هواية الصيد من الدخول الى حقله وتخريبه.

وبالإستناد الى التدقيق والمذاكرة، والإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وعلى القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان، وجهت الهيئة في قرارها تهمة القتل العمد الى الجاني.