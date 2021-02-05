وزارة الصحة تكشف عن عدد الحالات الإيجابية التي سجلت على متن رحلات وصلت الاربعاء

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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 3 شباط، وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية.



وجاءت النتائج كالتالي:



" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (أربع حالات إيجابية)

" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة أوكرانيا : شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)".