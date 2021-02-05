المتهم حضر برفقة نائبين ومسلحين.. ماذا كشف الصحافي حسان الحسن عن اغتيال الشيخ الاسمر؟

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غرّد الصحافي حسان الحسن عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

"من حقنا نعرف .. لوين وصل التحقيق؟"

في تشرين الثاني 2012، إغتيل الشيخ الدكتور عبد الرزاق الأسمر، صاحب الرأي المخالف لأتباع "ثورة الأرز"، بعدما شن مسلحو هذه الثورة هجوماً فاشلاً على مبنى إذاعة التوحيد في أبي سمراء في طرابلس .. "بدنا الحقيقة".



وأضاف:

المتهم بقتل الأسمر يذهب الى مواجهة قاضي برفقة نائبين ومسلحين

ضمن سياسة التشبيح، حضر المسؤول العسكري في "المستقبل" عميد حمود، المتهم بقتل الشيخ الأسمر، الى مكتب قاضي التحقيق في الشمال رفول بستاني، برفقة النائبين المرعبي وكبارة ومسلحين، في ت 2 2014، مما دفع القاضي الى تأجيل الجسلة.