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عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 شباط 2021

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الأخبار

أميركا تعلن الهزيمة السعودية في اليمن
مشروع الموازنة: وزني «يهرّب» مسح أملاك الدولة
‫فواتير الاستشفاء بـ«الدولار الصحي»: خطوة أولى نحو رفع الدعم؟

البناء

مقتل لقمان سليم يتحوّل منصة تستعيد مناخات الاغتيالات والاتهامات السياسيّة
بايدن يدعو لوقف السعوديّة والإمارات حربهما على اليمن... ويتجاهل «إسرائيل» وإيران
بيان فرنسيّ أميركيّ حول لبنان: لحكومة ذات مصداقيّة وتجاهل نظريّة «حكومة المهمّة»

اللواء

اغتيال سليم هل يفتح «باب التنازلات» لتأليف حكومة قبل فوات الأوان؟
مطالبة أميركية وفرنسية مشتركة بكشف أسباب انفجار المرفأ والإسراع بوزارة «ذات مصداقية»

الديار

عودة الاغتيالات السياسية «تكشف» لبنان أمنياً : بداية الانزلاق الى الفوضى؟
إسرائيل مربكة بعد استهداف طائراتها .. تآكل الردع في مواجهة حزب الله
بداية تنسيق أميركي ــ فرنسي لا يكسر الجمود الحكومي.. إتجاه لتمديد الإقفال

الجمهورية

واشنطن وباريس تستعجلان الحكومة
تفويض أميركي لماكرون قد يولد الحكومة... والجميع ينتظر الحريري

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