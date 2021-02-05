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أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 شباط 2021

5
FEBRUARY
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البناء

خفايا

قالت مصادر إعلامية أميركية إن صدور بيان مشترك أميركي فرنسي مخصّص للوضع في لبنان يعني تبلور سياسة تفصيليّة ومكانة خاصة للملف اللبناني وإن الكلمات فيه منتقاة بدقة لتحكم مرحلة كاملة، ولذلك دعت للتوقف أمام مصطلح حكومة ذات مصداقيّة بدلاً من حكومة اختصاصيين أو حكومة مهمّة.

كواليس

قال دبلوماسي خليجي إن اختيار إدارة بايدن لوقف حرب اليمن بداية للعودة الى الدبلوماسية إشارة لقيام السياسة الخارجية على نية التميز عن حلفاء واشنطن التقليديين في الخليج، خصوصاً أن الطرف المقابل إقليمياً في هذه الحرب هو إيران الشريك في الاتفاق النووي الذي تنوي أميركا العودة اليه.

 

اللواء

همس

لم تستبعد مصادر دبلوماسية فرض عقوبات مباشرة على عدد من السياسيين الكبار، إذا تأخر تأليف الحكومة إلى ما بعد عيد الفصح..

غمز

قللت جهات مصرفية من الدعاوى الجارية، بحق مسؤول نقدي رفيع، واستبعدت أن تصل إلى أية نتيجة..

لغز

تدقق جهات غربية بمعلومات عن سيناريوهات اغتيال، وافتعالات أمنية في غير منطقة من لبنان، مع المرحلة الانتقالية الدولية إزاء مقاربة مشكلات المنطقة.

 

الجمهورية

يشتكي أحد الوزراء من صعوبة مرحلة تصريف الاعمال حيث الصلاحيات مقيدة بينما المسؤوليات كبيرة.

كشف مرجع دبلوماسي لدولة كبرى أن مستقبل بعض الدساتير العربية الجديدة إستلهمت مضمون وشكل التركيبة اللبنانية التعددية ما بعد الطائف.

عبر مرجع روحي عن تقديره البالغ لدور مرجع أمني في المراحل الاكثر دقة ونوه بنشاطاته المتعددة.

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