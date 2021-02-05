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تطورات جديدة بقضية مقتل زينة كنجو!

5
FEBRUARY
2021
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أصدر النائب العام في لبنان لائحة اتهام بحق زوج عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو والتي عثر عليها مقتولة في منزلها في العاصمة بيروت.

وأفاد الوكيل القانوني لعائلة زينة كنجو أن النائب العام الاستئنافي في بيروت ادعى على زوج المغدورة إبراهيم غزال بجناية المادة 549 من قانون العقوبات (القتل العمدي) والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق تمهيداً لإصدار مذكرة توقيف غيابية على أن يليها مذكرة إنتربول دولية.

وعلمت "سكاي نيوز عربية " أن غزال لا زال في إسطنبول لغاية اللحظة وأن افراداً من الجالية اللبنانية أبدوا استعدادهم لتوكيل محام ورفع دعوى لملاحقة القاتل على الأراضي التركية.

كما علم أن المتهم نشر على موقعه على إنستغرام صورة له وللمغدورة كتب إلى جانبها "والله اشتقتلك وانت بتعرفي".

ووفق مصادر أمنية مواكبة للتحقيق فإن المجرم زوج المغدورة غادر لبنان صباح 30 يناير 2021 بعيد تنفيذ جريمته مباشرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي متجهاً إلى إسطنبول.

وعند وصوله إلى إسطنبول - وبحسب المصادر الأمنية عينها - اتصل بصديق له وطلب منه إبلاغ القوى الأمنية بحصول الجريمة".

وتابع المحامي: " كان والد الضحية قد حاول الاتصال بها وتم هذا الاتصال قرابة منتصف الليل أي فجر السبت فطمأنته بأنها سعيدة وكانت تدخن الأرجيلة ."

وتوقع الموسوي أن تكون الجريمة قد حصلت بين الساعة 12 ليلاً من فجر السبت وبين الخامسة أي قبل وصوله إلى المطار ليستقل الطائرة "

يذكر ان عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو كانت قد قتلت خنقاً في منزلها الزوجي في بيروت، وحسب تقرير الطب الشرعي فإن الوفاة تمت "بكتم النفس" حيث أثارت القضيّة غضب اللبنانيين طيلة الساعات الماضية بعد ان أعادت إلى الأذهان سلسلة من الجرائم المشابهة التي لن تصل إلى نتيجة.

 

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