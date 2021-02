A + A -

Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et d’Antony Blinken, Secrétaire d’État américain (4 février 2021)

Six mois après l’explosion du 4 août au port de Beyrouth, qui a fait des centaines de victimes et d’importants dégâts matériels, la France et les États-Unis réaffirment leur soutien plein et entier au peuple libanais.



Comme nous l’avons fait depuis l’explosion, notamment avec les Nations unies, nos partenaires et la société civile libanaise dans le cadre des conférences de soutien du 9 août et du 2 décembre derniers, la France et les États-Unis vont continuer d’apporter une aide d’urgence au peuple libanais, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du logement et de l’aide alimentaire.

La France et les États-Unis attendent aussi des résultats rapides dans l’enquête sur les causes de l’explosion. La justice libanaise doit travailler en toute transparence, à l’abri de toute interférence politique.



La commémoration des six mois de cet évènement tragique souligne le besoin urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en œuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace et de travailler à la réalisation des réformes nécessaires, conformément aux aspirations du peuple libanais. Ces actions concrètes restent absolument nécessaires pour que la France, les États-Unis et leurs partenaires régionaux et internationaux s’engagent à apporter un soutien supplémentaire, structurel et de long terme au Liban.