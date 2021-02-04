لجنة الاعلام في التيار: ندين جريمة قتل لقمان سليم.. ولعدم استغلال الجريمة لإثارة الفتنة

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

يدين التيار الوطني الحر جريمة قتل الناشط لقمان سليم، ويتقدّم من عائلته ومحبّيه بالتعازي القلبية، ويحضّ الأجهزة القضائية والأمنية على إنهاء التحقيقات بالسرعة اللازمة، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للحقيقة. ويدعو التيار الى عدم استغلال هذه الجريمة لإثارة الفتنة خاصّة ان مصطادي الدماء الاعتياديين بدأوا بعملية الاستثمار السياسي، بل الى استغلال هذه الجريمة لإنزال اقصى العقوبات بحق مرتكبيها كائناً من كانوا للتأكيد ان الاغتيال والعنف السياسي امران لا يمكن السكوت عنهما لبنانياً لأنهما يتنافيان مع معنى تنوّع اللبنانيين.



وإذ يشدد التيار على ان الاختلاف حق مقدس، ويقع في صلب أدبياته ونهجه، يشجب أي اعتداء على حرية الرأي والتعبير باعتباره اعتداء على الفكرة التي من أجلها بنى الآباء المؤسسون لبنان الحرية والفكر والكلمة.