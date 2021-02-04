بيان من OMT عن تحويل الأموال داخل لبنان‎

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يهمّ شركة OMT تذكيركم بما يلي:

1- على المُرسِل التأكّد أنّ المستلم يحمل أوراقاً ثبوتية صالحة ومعتمدة.

2- على المُرسِل التأكّد أنّ اسم المستلم الذي يعطيه لوكيل OMT مطابق للاسم الموجود على أوراق المستلم الثبوتية المعتمدة والتي سيتمّ بموجبها استلام التحويل (مثلاً بطاقة الهوية أو جواز السفر ساري المفعول).

3- في حال اختلف اسم المستلم المدوّن على إيصال الإرسال عن اسمه على الأوراق الثبوتية، يتوجّب على المُرسِل التوجّه مجدّداً إلى وكيل OMT لطلب تعديل اسم المستلم.

4- استلام التحاويل المالية يتمّ بعملة الإرسال، أكانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي.

علماً أنّ التحاويل المالية داخل لبنان تشكّل الوسيلة الأسهل والأسرع لإرسال الأموال واستلامها تلبيةً لاحتياجاتكم اليومية.