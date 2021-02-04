living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" نحن والكورونا"، ماهية المواجهة!

4
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الأب د. نجيب بعقليني - رئيس جمعيّة عدل ورحمة
 
- نَفَسنا ونَفْسنا ( حياتنا)
كورونا، او الوباء الشرس، غيّر المفاهيم ولفت انتباهنا الى امور كثيرة، كانت بالنسبة لنا، بديهية وعفوية.
سلبت "كورونا" من الكثيرين، 
النَفَس( التنفس) كما قضت على النَفْس ( الذات)، واعدمت البعض الحياة. 
 في " زمن كورونا " كما شاعت تسميته، عرف الانسان معنى الحياة وادرك أهمية التنفّس في حياته. لم يدرك من قبلُ، قيمة " النّعمة" التي كان يحياها بشكل لا إرادي وعفوي، فهو يتنفس الهواء منذ ثوانيه الاولى بطريقة لا شعورية، وهي الدلالة الاولى على سلامته وصحة رئتيه. غير ان اقتحام " كورونا كوفيد١٩، حياة البشرية جمعاء، ايقظ لدى المرء، الاحساس بقيمة ما يملك، وعلّمه ماهية النَفَس والتنفس التلقائي، والذي من دونهما تتوقف الحياة ... موجةٌ من الهلع الجماعيّ والخوف والاضطراب، حرّكت الشعور الانساني وسلّطت الضوء على ضرورة الاهتمام الفردي والمجتمعي، الاهتمام بالآخر وصحته وحياته. أدرك الانسان اهمية الصحة وضرورة الحفاظ على نِعم الله وهباته وبخاصة نعمة "الهواء" الطبيعي.. نعم " هشاشة الانسان" وحاجته القصوى للتنفّس من اجل ان يحيا، باتت الهدف الاول، والخوف من الاختناق والموت اجبر البشرية جمعاء على ضرورة تغيير نمط الحياة وماهية عيشها، كل ذلك يتطلب منّا الرعاية الكافية والمرافقة الصحية والنفسيّة لكل من طالته التداعيات الشرسة لذلك الفيروس الخبيث. الشعور بالوحدة، ايقظ الاحاسيس المهملة بأهمية الآخر؛ ايّ امرءٍ اضطرته الازمة الى حجر نفسه، عرف معنى الوحدة... لا شك انّ البعض كان بحاجة الى هذا النوع من العزلة، كي يعيد ترتيب ذاته وحياته من خلال الاستماع والاصغاء الى الذات، والتأمل بمسيرة حياته. ولا شك ان للوحدة، جوانب إيجابية وهي، في بعض الأحيان، ضرورية، لكن العزلة التامة، والتي هي حالة غير طبيعية، قد تكون قاتلة، فهي تتنافى مع هوية الانسان، الكائن الاجتماعي بامتياز، وتتعارض مع تركيبته وهويته، وتفاقم عنده الشعور بالخوف من مواجهة المجهول من دون سند...
نعم، قد تكون "كورونا" قاتلة وقد تكون دمرت الانسانية وقطعت الجسور غير ان الانسان قد سبقها  وقتل البيئة والحيوان وساهم في الفتك بأخيه الانسان، عن قصدٍ او بغير قصد، فهو انتهك الحقوق وتسلل الى اعماق الطبيعة وتمرّد على القوانين ولم يراعِ عطايا الله واهمها "الحياة" التي اوجدها الله للبشر أجمعين.
 
 - نواجه معاً
دعوتنا اليوم الى وقفة مع الذات فلنتنفس بعمق، ولنتنعم بكل نَفَس نحياه بثبات وشكر..
"لنتنفس" من جديد القيم والمبادئ... ولنقدّر اهمية الحرية والتسامح التي منحنا اياها الخالق ولنفقه جيدًا  اسس الأخلاق والأخوّة، ولندرك ماهية قبول الآخر المختلف، ولندرّب انفسنا على احترام حياته وكيفية المحافظة عليها. فلنبادر الى التكافل والتضامن من دون التعدي على حياة الناس... نعم فلنتعاون بهدف تحقيق حاجة مجتماعاتنا إلى "نَفَس روحي" يذكرنا بانسانيتنا بذا نتجاوز هذه الايام الصعبة والحرجة ونرفع من قدرتنا على المواجهة من خلال "التضامن والتعاون والتآخي" بشكلٍ واعد ...
حان الوقت كي ندرك معاناة إنسان هذا العصر...نعم ندرك... ولكن...!؟
علينا قبلُ ان "نتنفس"، نعم ان نتنفس ونفهم معنى ان تكون الحياة آمنة وسليمة... متابعة المعركة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. معركتنا مع كورونا تحتاج الى وعي وتكافل ومراعاة "حياة الآخر".
مهما قست علينا الظروف ومهما باعدت بيننا المسافات، غير اننا لا بد  لنا من العودة الى حياةٍ افضل، الى لقاءات مثمرة ومميزة، إن نحن ثبتنا وعرفنا قيمة "عطايا " الله وتمسّكنا بالمحبة الصادقة، كي تعود الى ربوعنا تلك الاوقات والأحداث الجميلة التي جمعتنا بمن نحب، واختبرنا من خلالها أهمية الآخر في حياتنا، قبل ان يقتحم الوباء اللعين بيوتنا ومجتمعاتنا...
نعم، بثباتٍ ووعي وصبر ، ستعود الضحكة الى الوجوه، وسنتذوق طعم الحياة التي ارادها لنا الخالق 
...نعم سنعود...
سنعود للحياة والحب والفرح وستثمر  كل الجهود بقوة الله وبفعل ومضات روحية ساطعة...وتجليات قدسية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout