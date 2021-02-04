living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

امطار وعواصف رعدية.. هكذا سيكون الطقس

4
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية في الجنوب، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. جاء في النشرة الاتي:
 
منخفض جوي متمركز شمال سيناء يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر يستمر حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يستقر الطقس.
معدل درجات الحرارة لشهر شباط يتراوح بين 11 و 19 درجة مئوية.
 
الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي و ملموس في درجات الحرارة خلال النهار مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة شمالا تشتد غزارتها أحيانا في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية كما تنشط الرياح ويتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق وتلامس ليلا ال 1700 متر جنوب شرق البلاد.
 
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية في الجنوب، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
 
السبت: قليل الغيوم اجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة لتعود درجات لتعود درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
 
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة.
 
- الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية الى جنوبية - غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 20 و 45 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,33
- ساعة غروب الشمس: 17,12
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout