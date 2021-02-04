بالتزامن مع انتشار خبر مقتل لقمان سليم .. تغريدة لنجل السيد نصرالله تُشعل مواقع التواصل!

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بالتزامن مع انتشار خبر مقتل لقمان سليم، صباح اليوم نشر نجل أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله تغريدة جاء فيها: “خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب بلا أسف”.



وبعد الضجة التي احدثتها تغريدة جواد نصرالله عاد ونشر تغريدة اخرى كاتبا: “مهلاً يا 3 مليون كونان، التغريدة لا علاقة لها بما يحدث. شوية وعي شه”.



وأضاف لاحقا: “مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعاً للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفاً بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور”.



يذكر، أن القوى الامنية عثرت على جثة سليم صباح اليوم داخل سيارته فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.