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البناء : لفتت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «قضية الثلث المعطل أصبحت شمّاعة تعلق عليها كل أسباب الفشل بتأليف الحكومة للتهرب من المسؤولية»، وأوضحت أن «رئيس الجمهورية وكذلك رئيس التيار جبران باسيل أوضحا أكثر من مرة بأنهما لم يطالبا بالثلث المعطل بل بحق رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين على غرار حق الطوائف والأحزاب الأخرى»، فلماذا استثناء المسيحيين من الاتفاق الذي عقده الرئيس المكلف مع كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير السابق سليمان فرنجية؟ وهل هناك «ناس بسمنة وناس بزيت»؟ وأكدت الأوساط أن «التيار منفتح على الحل ورئيس الجمهورية متجاوب مع المبادرات كافة ويريد حل الأزمة وفق أصول ومعايير موحدة وليس كما يتهمه البعض أنه يعطل تأليف الحكومة».