أسرار الصحف ليوم الخميس 4 شباط 2021

A + A -

البناء : خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر نقابية عن سبب الصمت الحكوميّ على تحرك وزير الاقتصاد لرفع سعر الخبر بداعي ارتفاع أسعار القمح عالمياً بعدما أغلق الباب أمام تلقي لبنان لهبات من الطحين وأمعن في تخريب وتهميش المعونات التي وصلت منها، بدلاً من حسن استخدامها وطلب المزيد. وقالت المصادر إن كارتلات النفط والقمح والأدوية تستولي على الدولار المدعوم على حساب الشعب والوطن برعاية رسمية.

كواليس

وضعت مصادر دبلوماسية القرار الأميركي بسحب حاملة الطائرات نيمتيز من مياه الخليج في دائرة الخطوات التبادلية بين واشنطن وطهران لبناء الثقة جواباً على إفراج طهران عن طاقم الناقلة الكورية الجنوبية المحتجزة بمعزل عن التبريرات الصادرة عن البنتاغون. وتوقعت المصادر المزيد من الخطوات المشابهة وفق سلم يتمّ رسمه عبر مفاوضات غير مباشرة بين العاصمتين.



نداء الوطن : خفايا

يتردد أن توزيع التمويل من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات الذي قام به مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع كلية علوم النقل والسير في جامعة زغرب في كرواتيا، تم على أساس التمييز المناطقي من خلال مشاريع تأهيل طرقات لا تخدم المناطق الأكثر فقراً.

تتابع هيئة قضائية الشوائب في الملفات العائدة لقضية أموال الدعم والدولار المدعوم، وسط سعي للإفراج عن مبالغ وحوالات لدى مصرف لبنان تعود لعدد من الشركات ولا تقل قيمة كل منها عن مليون ونصف مليون دولار.

تبين أنّ نص المادة 98 من مشروع موازنة العام 2021 الذي يتحدث عن تعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة بما يتيح الحق بالتقاعد، قد وضع من قبل وزارة المالية على قياس عدد من المدراء العامين المستقيلين حديثاً.

اللواء : أسرار

همس

فهم أن مبادرة مرجع مؤثر، تمت بالتنسيق مع عاصمة كبرى معنية، ومع أن النجاح لم يحالفها، إلاّ أن نتائج سياسية هامة ترتبت عليها..



غمز

طرح «الغموض الإعلامي» حول المواجهات الجارية في بعض مناطق الجنوب، أسئلة حول طبيعة الرسائل، وحدود اللعبة الجارية!



لغز

فوجئ قيادي حزبي بالموقف المتشدّد لرئيس تيّار موالٍ، لجهة التمسك بالعدد 20، من أجل الحفاظ على ما تبقّى من تحالفات له..