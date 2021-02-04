living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا والفتح التدريجي

4
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار : يتجه مجلس الوزراء الى قرار رفع الاقفال واعادة فتح البلاد الجزئي والتدريجي مع الحاجة في الوقت نفسه الى الاستمرار بالتشدد بسبب عدم احراز التقدم المطلوب من قرار الاقفال الاخير واستمرار تسجيل نسبة عالية من الاصابات في نتائج الفحوصات التي تجري تفوق 22 بالمئة عدا عن ارتفاع عدد الوفيات.

 

ووفقا للتوقعات كما عبر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري امس فان الموازنة بين الضرورات الصحية والضغوط الاقتصادية والمعيشية فان يتوقع قرار الفتح التدريجي.

 

ويتوقع في هذا المجال اعادة فتح السوبرماركت والمحلات التجارية الغذائية والمصانع وبعض المؤسسات والمصارف بطاقة محدودة مع الالتزام المشدد بالشروط الوقائية. كما يتوقع ايضا اعادة الفتح التدريجي والعودة الى النظام المدمج في التعليم بتدابير معينة تحددها وزارة التربية لاحقا.

 

وصف الدراسة الاخيرة عن اللقاح الروسي سبوتنيك بانها ممتازة، مشيرا الى ان لبنان تسلم هذه الدراسة المفصلة. وقال ان اللقاح الروسي اصبح احتمالا عاليا جدا، مشيرا الى ان هناك رغبة روسية بالتعاون في هذا الصدد مع لبنان.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout