كورونا والفتح التدريجي

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الديار : يتجه مجلس الوزراء الى قرار رفع الاقفال واعادة فتح البلاد الجزئي والتدريجي مع الحاجة في الوقت نفسه الى الاستمرار بالتشدد بسبب عدم احراز التقدم المطلوب من قرار الاقفال الاخير واستمرار تسجيل نسبة عالية من الاصابات في نتائج الفحوصات التي تجري تفوق 22 بالمئة عدا عن ارتفاع عدد الوفيات.

ووفقا للتوقعات كما عبر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري امس فان الموازنة بين الضرورات الصحية والضغوط الاقتصادية والمعيشية فان يتوقع قرار الفتح التدريجي.

ويتوقع في هذا المجال اعادة فتح السوبرماركت والمحلات التجارية الغذائية والمصانع وبعض المؤسسات والمصارف بطاقة محدودة مع الالتزام المشدد بالشروط الوقائية. كما يتوقع ايضا اعادة الفتح التدريجي والعودة الى النظام المدمج في التعليم بتدابير معينة تحددها وزارة التربية لاحقا.

وصف الدراسة الاخيرة عن اللقاح الروسي سبوتنيك بانها ممتازة، مشيرا الى ان لبنان تسلم هذه الدراسة المفصلة. وقال ان اللقاح الروسي اصبح احتمالا عاليا جدا، مشيرا الى ان هناك رغبة روسية بالتعاون في هذا الصدد مع لبنان.